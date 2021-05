Messina: Sindaco De Luca in visita a bordo della Costa Smeralda attraccata nel porto

(FERPRESS) – Messina, 5 MAG – La Costa Smeralda, nave ammiraglia della Compagnia dal “fumaiolo giallo”, la prima a riprendere l’attività crocieristica nel 2021 è attraccata stamani nel porto di Messina, proveniente da Napoli, con un itinerario prettamente italiano che approderà anche a Cagliari, Civitavecchia, La Spezia e Savona.

