Messina: siglato accordo di secondo livello tra ATM S.p.A. e Organizzazioni Sindacali

(FERPRESS) – Messina, 29 APR – Nella giornata odierna, dopo un lungo e proficuo confronto, è stata siglata l’ipotesi di accordo di secondo livello tra l’ATM S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali. Il contratto verrà sottoposto a referendum dei lavoratori entro il prossimo mercoledì 5 maggio 2021. Saranno infatti proprio i lavoratori ad avere l’ultima parola sull’entrata in vigore dell’accordo.

