Messina: presentato a Palazzo Zanca il bilancio del primo anno di attività di ATM SpA

(FERPRESS) – Messina, 1 GIU – Stamani, alla presenza del Sindaco di Messina Cateno De Luca e degli Assessori alla Mobilità Salvatore Mondello e ai Rapporti con ATM Francesco Gallo, nel corso di una conferenza stampa cui ha preso parte il Presidente di ASSTRA Claudio Iozzi, il Presidente di ATM SpA Giuseppe Campagna, insieme ai componenti il CdA ing. Salvatore Ingegneri e la dott.ssa Loredana Pagano, ha illustrato ai giornalisti il bilancio del primo anno di attività dell’Azienda Trasporti Messina SpA.

