Messina: presentate auto elettriche che partecipano alla Smart e-cup. Gallo, evento importante per educare a mobilità elettrica

(FERPRESS) – Messina, 21 OTT – Presentate oggi in Piazza Unione Europea le auto elettriche da competizione che parteciperanno alla Smart e-cup in programma durante l’e-motorshow di Messina. All’evento, organizzato da ATM S.p.A. al PalaRescifina domani, venerdì 22, sabato 23 e domenica 24, parteciperanno piloti di prestigio e numerosi ospiti.

