Messina: la nota dell’assessore Mondello sui parcheggi di interscambio

(FERPRESS) – Messina, 25 GIU – L’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Messina, Salvatore Mondello rende noto che, con DDG dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Trasporti nn. 1619, 1620 e 1621 di ieri, mercoledì 23, sono stati erogati i fondi relativi ai parcheggi di Interscambio Giostra S. Orsola, San Licandro e viale Stagno D’Alcontres, che vanno a sommarsi alle strutture già finanziate, ovvero via Catania, Palmara, San Cosimo, viale Europa Est e viale Europa Centro.

