Messina: illustrato a Palazzo Zanca il nuovo progetto del tram della città. Consegna prima vettura dicembre 2021

(FERPRESS) – Messina, 20 SET – Nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Zanca é stato presentato oggi il nuovo progetto del tram della città di Messina. All’incontro con i giornalisti hanno preso parte gli Assessori alla Mobilità Salvatore Mondello e ai Rapporti con ATM Francesco Gallo, il Presidente di ATM S.p.A. Giuseppe Campagna insieme ai componenti il CdA Loredana Pagano e Salvatore Ingegneri, e il dirigente di ATM S.p.A. Giacomo Villari.

