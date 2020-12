Messina: disposta liquidazione di 781.269,96 euro all’ATM per servizio gommato e tranviario del 2016

(FERPRESS) – Messina, 22 DIC – Il Sindaco di Messina, Cateno De Luca e l’Assessore alla Mobilità Urbana Salvatore Mondello rendono noto che, con D.D.S. 4058/S1 dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e Trasporti, è stata disposta la liquidazione di 781.269,96 euro quale corrispettivo del contratto di affidamento dovuto all’ATM nell’anno 2016, per il servizio gommato e tranviario.



