Messina: dal primo di febbraio 2021 verrà riattivata la metroferrovia

(FERPRESS) – Messina, 30 NOV – Il Sindaco di Messina Cateno De Luca e l’Assessore alla Mobilità Salvatore Mondello rendono noto che, dopo un serrato confronto sulla Metroferrovia tenutosi a Palermo con l’Assessore alle Infrastrutture e Trasporti Marco Falcone e con il Responsabile regionale Trenitalia Ing. Silvio Damaggini, è stato definito e concluso proficuamente un percorso lungo e tortuoso, iniziato nel settembre del 2018, che ha visto impegnata l’Amministrazione comunale per consegnare alla città una preziosa alternativa di trasporto pubblico.



