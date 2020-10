Messina: cresce ancora il parco mezzi di Atm Spa. A disposizione della città altri 6 bus

(FERPRESS) – Messina, 9 OTT – Il parco mezzi di Atm Spa cresce ancora. Nel parcheggio dell’Azienda Trasporti di Messina sono arrivati altri sei dei 17 autobus recentemente acquistati in Germania. I mezzi sono pronti ad essere messi in circolazione e ad ospitare a bordo i passeggeri. La fornitura tedesca adesso è ormai quasi al completo, all’appello mancano ormai solo 4 autobus.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it