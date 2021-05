Messina: ATM S.p.A. formalizza le assunzioni di ulteriori ventisei operatori di esercizio under 30

(FERPRESS) – Messina, 7 MAG – Sono state formalizzate ieri nella sede di ATM S.p.A. le assunzioni di ulteriori ventisei operatori di esercizio under 30, che si aggiungono ai diciannove giovani autisti già chiamati nelle scorse settimane e che precedono l’assunzione di ulteriori cinque unità. I giovani lavoratori hanno firmato il contratto e si sono approcciati alla nuova realtà lavorativa alla presenza del Presidente di ATM Pippo Campagna, dei Consiglieri di Amministrazione Salvatore Ingegneri e Loredana Pagano e dei Coordinatori di esercizio Santino Trimarchi e Leopoldo Gregorio.

