Merlo (Federlogistica), subito un tavolo nazionale per programmare interventi su autostrade e ferrovie

(FERPRESS) – Roma, 21 LUG – “La tempesta è perfetta, ma anche un barometro di scarsa qualità l’avrebbe potuta prevedere”. Così il Presidente di Federlogistica-Conftrasporto, Luigi Merlo, ha commentato il blackout annunciato del sistema autostradale e ferroviario con conseguenze a dir poco drammatiche sull’operatività del principale hub portuale italiano, quello che fa perno sui porti di Genova e Savona e attraverso il quale transita più del 35% dell’interscambio internazionale dell’Italia nonché una quota, proprio in queste settimane maggioritaria, di passeggeri delle navi traghetto in collegamento con le isole maggiori.

