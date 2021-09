Mercitalia Rail: Uiltrasporti, sale la preoccupazione. Necessario invertire la rotta del Titanic

(FERPRESS) – Roma, 16 SET – “Se la notizia, di un sostanzioso premio economico ai dirigenti di MIR, per i risultati raggiunti fosse confermata, rappresenterebbe l’ennesima contraddizione all’interno di un quadro generale desolante dal punto di vista delle evidenti perdite di mercato e del ridimensionamento produttivo. Sarebbe interessante se non opportuno comprendere cosa nascondono queste scelte così paradossali in una fase di grande incertezza. Nel frattempo non si notano percorsi certi di valorizzazione del personale, facendo perdere stimoli e naturali ambizioni alle stesse risorse impiegate in questo segmento trasportistico ormai da anni”.

