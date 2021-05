Mercitalia Rail: Gruppo tecnico Uiltrasporti, guarda il dito ma non la luna!

(FERPRESS) – Roma, 5 MAG – “Il 2021 è stato scelto dalle istituzioni Europee come “Anno europeo delle ferrovie”-European Year of Rail 2021- per accendere i riflettori su una delle modalità di trasporto più sostenibile, innovativa e sicura. Una serie di attività è stata programmata per l’intero anno in tutto il continente, per incoraggiare l’uso della ferrovia sia da parte dei cittadini che da parte delle imprese e contribuire così a raggiungere l’obiettivo del Green Deal europeo che prevede la neutralità dell’Unione dal punto di vista climatico entro il 2050. Tra le altre cose questa strategia include obiettivi ambiziosi che coinvolgono le ferrovie, tra cui: raddoppiare il trasporto merci su rotaia e triplicare il trasporto passeggeri ad alta velocità entro il 2050”.

Pubblicato da COM il: 5/5/2021 h 15:54