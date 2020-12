Mercitalia Rail: Cotroneo (Uiltrasporti), quale futuro per i lavoratori ?

(FERPRESS) – Milano, 11 DIC – “La Uiltrasporti aveva riposto molta fiducia nella nascita del Polo della Logistica del Gruppo FSI, la Società che raggruppa tutte le aziende che si occupano di logistica e trasporto ferroviario merci”.

“Credevamo – afferma Cotroneo (Uilt Lombardia) in una nota – che questa operazione portasse con sé i anche prodromi del rilancio di Mercitalia Rail, il vettore ferroviario del POLO nata dalle ceneri della Divisione Cargo di Trenitalia. Purtroppo ci siamo illusi: è ripartito il loop dei soliti rimandi e del fermi tutti!

Ciò che ci lascia maggiormente sbigottiti e la totale mancanza di una strategia chiara che sappia incanalare i nuovi incentivi governativi e sappia dare impulso all’Azienda. Qual è il disegno che si cela dietro gli ultimi mesi di puro immobilismo? Quali gli obbiettivi prefissati?

Quello che invece è tangibile è la solita ricetta: razionalizzare i costi attraverso il depauperamento delle risorse umane che invece sono indispensabili alla qualità del servizio!

Mercitalia Rail ormai rappresenta, in Italia, meno del 50% dei volumi totali di trasportato e rischia di perdere ulteriori quote di mercato a favore della concorrenza che è sempre più organizzata; infatti anche i colossi dello shipping marittimo hanno rivolto la loro attenzione al trasporto ferroviario delle Merci con la costituzione di proprie aziende e sono pronte a rivoluzione l’intero settore. Auspichiamo che il management del Polo della Logistica ma soprattutto la dirigenza del Gruppo FSI sappia accendere i fari nel buio del settore e possa intraprendere i binari giusti per il reale rilancio dell’azienda. Non può essere solo colpa del Covid-19, che certamente non da una mano al settore ma è un handicap che vale per tutti ma i fatti invece dimostrano che altre aziende si sono attrezzate per la sfida del futuro e della concorrenza”.

“Urge, afferma Cotroneo, un cambio di rotta; serve anzitutto portare avanti i tanti progetti fin qui presentati ma che puntualmente si sono arenati. A mio avviso il problema non sono le società del Polo ma la disorganizzazione di Mir che sembra si stia muovendo con l’obbiettivo non solo di perdere ancora quote di mercato ma anche di mettere in discussione l’attuale struttura organizzativa . Infine a questo punto una domanda: cui prodest?“

Pubblicato da COM il: 11/12/2020 h 12:21 - Riproduzione riservata