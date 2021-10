Mercintreno: PNRR e obiettivo ferrovia al 30%. Se non ora quando?

(FERPRESS) – Roma, 13 OTT – Tredicesima edizione di Mercintreno, il tradizionale appuntamento di confronto tra i principali stakeholder del settore. Per il trasporto ferroviario merci, mentre il Paese intercetta una significativa ripresa economica dopo la pandemia, si tratta probabilmente di un’occasione unica, come ha sottolineato Guido Gazzola, vice presidente di ASSOFERR e Conftrasporto, che si è chiesto: “Se non ora, quando?”, in relazione anche all’utilizzo dei fondi del PNRR.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AD il: 13/10/2021 h 11:56 - Riproduzione riservata