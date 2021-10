Mercintreno: PNRR e obiettivo ferrovia al 30%. Se non ora quando? (2)

(FERPRESS) – Roma, 13 OTT – La prima sessione di Mercintreno 2021 è stata introdotta e moderata da Andrea Giuricin (Università Bicocca) e dalle relazioni di Maurizio Castelletti (DG Mobilità e Trasporti – UE), Vera Fiorani (amm. del. e dir. gen. RFI), Domenico De Bartolomeo (Direttore ANSFISA), Guido Nicolini (presidente Confetra), Guido Gazzola (vicepresidente ASSOFERR e Conftrasporto).

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it