Mercintreno: Gazzola, sfida del pianeta verso il green si disegna nei terminal e nelle industrie dei Paesi industrializzati

(FERPRESS) – Roma, 13 OTT – “La sfida del pianeta verso il green non si disegna nelle piazze con le logiche di contrapposizione ideologica ma nei terminal e nelle industrie dei Paesi industrializzati”. Inizia così l’intervento di oggi a Mercintreno di Guido Gazzola in rappresentanza di Confcommercio.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it