MercinTreno 2021: il Forum del trasporto ferroviario merci si svolgerà il 13 ottobre in streaming

(FERPRESS) – Roma, 6 SET – Il 13 ottobre si svolgerà MercinTreno 2021, il Forum sul trasporto ferroviario merci che anche quest’anno riunirà i principali stakeholder per un confronto sul futuro del settore.

Il principale Think Tank del trasporto ferroviario merci, dunque non si ferma anche quest’anno, nonostante il perdurare della crisi sanitaria.

Il Forum, inserito nel programma degli eventi per l’Anno Europeo delle Ferrovie, si svolgerà in presenza fisica solo per i relatori e per i giornalisti, mentre per tutti gli interessati è possibile seguire la diretta dei lavori sulle piattaforme web dell’organizzazione: sito internet, canale YouTube e pagina Facebook.

Il programma dei lavori:

MATTINA

Ore 9,30 – Le MercinTreno nel PNRR e l’obiettivo 30% nel 2030

Ore 11,30 – Le MercinTreno e l’infrastruttura ferroviaria nel PNRR

POMERIGGIO

Ore 14,30 – Le MercinTreno e il Trasporto Intermodale

Ore 16,00 – Le MercinTreno nel PNRR, investimenti e potenzialità occupazionali

Pubblicato da COM il: 6/9/2021 h 11:20 - Riproduzione riservata