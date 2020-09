MercinTreno 2020: il Forum del trasporto ferroviario merci si riunirà il 13 ottobre presso la Sede del CNEL

(FERPRESS) – Roma, 18 SET – Il 13 ottobre presso la sede del CNEL, in Roma, si svolgerà Mercintreno 2020, il Forum sul trasporto ferroviario merci che anche quest’anno riunirà i principali stakeholder del settore per un confronto sul futuro del comparto dopo la crisi sanitaria da Covid-19.

Il principale Think Tank del trasporto ferroviario merci, dunque non si ferma, pronto a dare il suo contributo con una giornata di lavori all’insegna del confronto e delle proposte concrete, capaci di guidare il settore verso un unico progetto di sviluppo condiviso. Tra le tematiche che saranno portate all’attenzione del dibattito: gli effetti della crisi sanitaria da COVID-19, il trasporto delle merci pericolose, le operazioni di ultimo miglio ferroviario, l’innovazione e la nuova occupazione che il comparto è destinato a creare nel rispetto del green new deal.

