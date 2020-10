Mercintreno 2020: 13 ottobre a Roma al via il principale Think Tank del trasporto ferroviario merci

(FERPRESS) – Roma, 5 OTT – Il principale Think Tank del trasporto ferroviario merci non si ferma, pronto a dare il suo contributo con una giornata di lavori all’insegna del confronto e delle proposte concrete, capaci di guidare il settore verso un unico progetto di sviluppo condiviso.

La scelta di non posticipare o saltare l’edizione 2020 di MercinTreno è coerente con la resilienza dimostrata dalle imprese ferroviarie, che, da nord a sud del Paese, hanno continuato a garantire l’approvvigionamento di beni essenziali in sicurezza, nonostante l’emergenza sanitaria e le restrizioni per la tutela della salute.

Il 13 ottobre presso la sede del CNEL, in Roma, il confronto fra i principali stakeholder del settore.

L’evento sarà trasmesso in modalità streaming sul canale Youtube del CNEL per gli interessati alle tematiche del Forum.

Consulta il PROGRAMMA

Pubblicato da COM il: 5/10/2020 h 14:12 - Riproduzione riservata