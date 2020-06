Mercedes: utilizzerà il trasporto ferroviario senza CO2 di Deutsche Bahn in Germania e Austria

(FERPRESS) – Roma, 11 GIU – Nell’attuare la sua strategia di business sostenibile, Mercedes-Benz Cars sta puntando su una mobilità neutrale in termini di CO₂: dall’inizio dell’anno, tutta la logistica del trasporto ferroviario di Mercedes-Benz con Deutsche Bahn è stata convertita in fonti di energia prive di CO₂. Ciò significa che tutti i materiali di produzione per gli impianti di autovetture Mercedes-Benz in Germania, nonché per lo stabilimento di Kecskemét, in Ungheria, sono ora trasportati su rotaia utilizzando l’energia verde.

11/6/2020