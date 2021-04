Mercato auto: M5S, continua trend positivo elettriche e ibride plug-in. Nostri incentivi funzionano

(FERPRESS) – Roma, 2 APR– “I dati del mercato italiano delle auto elettriche e ibride plug-in di ultima generazione continuano a essere più che soddisfacenti: dopo il boom del 2020, anche il primo trimestre 2021 fa registrare un aumento esponenziale delle immatricolazioni in un contesto di forte difficoltà, invece, per i veicoli benzina e diesel”. Lo affermano i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Attività produttive Giuseppe Chiazzese e Luca Sut.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 2/4/2021 h 11:42 - Riproduzione riservata