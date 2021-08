Mense e green pass: Tarlazzi (Uiltrasporti), aziende adottino misure per garantire un adeguato ristoro in sicurezza a tutti i lavoratori

(FERPRESS) – Roma, 18 AGO – “In questi giorni sta emergendo in modo significativo il problema dell’accesso dei lavoratori privi di green pass alle mense aziendali.

In tal senso devono essere mantenute le misure di contrasto alla diffusione del virus previste dai protocolli di sicurezza che definiscono regole e precauzioni da adottare nei luoghi di lavoro durante lo svolgimento delle attività, implementando tali misure con regole che permettano l’accesso alle mense, anche in assenza di vaccinazione, per garantire anche a tali lavoratori un adeguato ristoro”. Così il Segretario Generale Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi.

“Si tratta di una questione molto delicata che verrà definita nelle prossime settimane anche dalla nostra organizzazione. Nel frattempo abbiamo il dovere di tutelare i diritti e la sicurezza di tutti i lavoratori, senza mettere a rischio coloro che hanno fatto una scelta di responsabilità vaccinandosi e dando a coloro che hanno fatto scelte diverse la possibilità di esercitare i propri diritti”. Spiega Tarlazzi, che prosegue:

“A tale fine, nei casi in cui si rendesse necessario, sarebbe utile chiedere incontri alle aziende per ragionare insieme a loro sull’implementazione dei protocolli in essere inserendo il tema della pausa pranzo, del ticket pasto, su eventuali scaglionamenti nell’uso delle strutture, sull’individuazione di spazi alternativi. Ogni azienda rappresenta una realtà diversa, il nostro obiettivo è garantire la sicurezza per tutti i lavoratori e allo stesso modo garantire loro tempi di pausa e ristoro” conclude.

