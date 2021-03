Mendrisio: nuovo Bike&Rail in stazione. Capacità di circa 230 posti

(FERPRESS) – Rpoma, 4 MAR – La mobilità combinata nel Canton Ticino acquisisce un altro importante tassello. A partire da lunedì 8 marzo 2021 la stazione FFS di Mendrisio potrà infatti contare su un nuovo, moderno e più capiente Bike&Rail.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it