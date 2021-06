Memorandum d’intesa firmato tra l’impresa comune Shift2Rail, CEN e CENELEC

(FERPRESS) – Roma, 10 GIU – L’impresa comune Shift2Rail (S2R), il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) hanno firmato oggi un Memorandum d’intesa che porterà avanti il ​​lavoro di normalizzazione sul settore ferroviario in Europa.

Il Memorandum of Understanding mira a formalizzare la stretta collaborazione già esistente tra CEN e CENELEC, due degli organismi europei di normalizzazione ufficialmente riconosciuti, e l’impresa comune Shift2Rail. Attraverso questo accordo, le organizzazioni partecipanti si impegnano a promuovere la diffusione dell’innovazione nel settore ferroviario ea contribuire a mantenere l’UE come leader mondiale.

L’importanza della questione per l’Europa non può essere sottovalutata: il settore ferroviario nel continente impiega direttamente oltre un milione di persone e indirettamente circa 1,3 milioni di addetti (costruzione di infrastrutture, subappalto, manutenzione, ecc.). In termini di produzione, oltre il 45% del mercato mondiale dei prodotti ferroviari è nelle mani dei produttori europei. È quindi fondamentale mantenere la competitività del settore. Inoltre, il settore ferroviario è al centro delle ambizioni europee di transizione verso un’economia completamente verde. Per aumentare la consapevolezza della sua importanza, il 2021 è stato dichiarato dall’Unione Europea Anno Europeo delle Ferrovie.

Negli ultimi anni, CEN e CENELEC hanno lavorato a lungo sulla standardizzazione per il settore ferroviario, un aspetto fondamentale per garantire l’adozione e l’interoperabilità delle nuove tecnologie in tutta l’UE. La stretta collaborazione con le istituzioni europee e l’industria, rappresentata all’interno di Shift2Rail, è stata fondamentale per i progressi compiuti nell’area.

Attraverso il Memorandum of Understanding, CEN, CENELEC e Shift2Rail si impegnano ad approfondire la loro cooperazione costruttiva esistente lavorando insieme per identificare aree in cui la normazione europea può ulteriormente contribuire all’innovazione del settore ferroviario. Esempi di tali aree includono:

Collaborare alla biglietteria multimodale e alle informazioni sui passeggeri per garantire che la ferrovia contribuisca a un’esperienza di viaggio dei passeggeri intelligente e fluida;

Rendere competitivo il trasporto merci su rotaia, soddisfacendo le attuali esigenze dei clienti e garantendo di implementare i vantaggi della digitalizzazione;

Contribuire allo sviluppo di nuovi concetti come la certificazione di nuovi materiali al fine di beneficiare della riduzione dei costi relativi ai test in loco.

Intervenendo nell’occasione, Carlo Borghini, Direttore Esecutivo della Joint Undertaking Shift2Rail, ha commentato: “L’obiettivo di questa consolidata collaborazione è quello di rilanciare la competitività del settore ferroviario accelerando la diffusione sul mercato di soluzioni innovative e aumentando i benefici economici grazie alla standardizzazione Due esempi eccellenti sono il lavoro in corso sull’accoppiatore automatico digitale e il futuro quadro generico per i test virtuali che sarà fornito come contributo ufficiale di Shift2Rail al pertinente gruppo di lavoro sulla standardizzazione del CEN Attendiamo con impazienza questi e altri risultati concreti che deriveranno da questa proficua collaborazione».

Elena Santiago Cid, direttore generale del CEN e del CENELEC, ha aggiunto: “La nostra cooperazione di lunga durata con S2R è un ottimo esempio della storia di successo della standardizzazione: attraverso il coinvolgimento di tutte le parti interessate nel processo di elaborazione delle norme, possiamo promuovere tecnologie innovative e contribuire alla doppia transizione europea digitale e verde, come si evince dalla nostra Strategia 2030. Attendiamo con impazienza la nostra cooperazione sempre più forte per contribuire insieme a sistemi ferroviari sicuri, innovativi ed efficienti in Europa, con il forte sostegno degli standard come strumenti strategici creare fiducia, migliorare la competitività dell’industria ferroviaria europea e offrire ai cittadini servizi affidabili e di qualità.”

Pubblicato da AB il: 10/6/2021 h 13:26 - Riproduzione riservata