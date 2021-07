Mega-yacht: Acquera (Tositti) sbarca sui mercati di Florida e Bahamas. Partnership strategica con United Island & Yacht

(FERPRESS) – Roma, 5 LUG – Il gruppo Acquera di Venezia, che fa capo al Gruppo Tositti e che è leader nel settore dei servizi e dell’assistenza nel mercato dei maxi yacht, sbarca in Florida, siglando un’alleanza strategica con United Island & Yacht, un’agenzia specializzata a sua volta nel settore della nautica top class con basi negli Stati Uniti e nelle Bahamas.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it