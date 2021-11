(FERPRESS) – Milano, 9 novembre 2021 – Sostenibile, grazie all’uso delle energie rinnovabili e alla diversificazione dei vettori energetici, orientata alla qualità del servizio, con un’offerta più flessibile, integrata e personalizzata che sappia rispondere in modo efficace alle esigenze quotidiane degli utilizzatori. Così vedono la mobilità del prossimo futuro post Covid le imprese e le startup che hanno partecipato alle edizioni di “MCE 4×4” fino ad oggi.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it