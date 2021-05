Master di Alta Formazione Train4me organizzato da Politecnico di Torino e Alstom: consegnati i diplomi

(FERPRESS) – Torino, 25 MAG – In occasione della chiusura del Master di Alta Formazione “Railways Mobility Industry: Train4me”, organizzato dal Politecnico di Torino e Alstom e finanziato dalla Regione Piemonte, si è svolta presso l’Aula Magna del Politecnico la cerimonia per la consegna dei diplomi alla presenza del dott. Pietro Viotti – Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte, del prof. Paolo Neirotti – Direttore della Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico, del prof. Nicola Bosso, Coordinatore Master Train4me e per Alstom da Michele Viale, Presidente e Amministratore Delegato di Alstom Ferroviaria e Direttore Generale di Alstom Italia, Davide Viale, Rolling Stock Director di Alstom Italia, i tutor aziendali Alstom, oltre agli studenti del Master.

Pubblicato da COM il: 25/5/2021 h 16:03 - Riproduzione riservata