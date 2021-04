Malena & Associati vince con Conerobus in Tribunale. Legittima sanzione per mancato uso di mascherine da parte dell’autista

(FERPRESS) – Roma, 15 APR – Il Tribunale Civile di Ancona, Giudice monocratico in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato la domanda avanzata da alcuni dipendenti della Conerobus S.p.A., assistita dallo studio Massimo Malena & Associati, volta ad ottenere l’annullamento della sanzione disciplinare comminata dalla datrice poiché aveva accertato il mancato utilizzo della mascherina chirurgica durante l’espletamento del turno di servizio.

