Massa Carrara: incontro tra il presidente Lorenzetti e Jean-Luc Laugaa, Ad di Autolinee Toscane

(FERPRESS) – Massa Carrara, 17 SET – Piena disponibilità a collaborare con il nuovo gestore del trasporto pubblico locale che subentrerà nel servizio a partire dal prossimo 1 novembre 2021: l’ha espressa nei giorni scorsi, durante un incontro svoltosi a Palazzo Ducale, il presidente della Provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti, a Jean-Luc Laugaa, amministratore delegato di Autolinee Toscane, società del gruppo francese RatpDev che ha vinto la gara regionale e che potrà iniziare ad operare dopo un lungo contenzioso durato oltre cinque anni.

