Marocco: finanziamento da 85 milioni di euro per accelerare la digitalizzazione delle infrastrutture di trasporto autostradale

(FERPRESS) – Roma, 4 MAR – La Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM), responsabili della costruzione, gestione e manutenzione delle autostrade del Marocco, hanno annunciato la conclusione di un contratto di finanziamento di 85 milioni di euro (circa 925 milioni di dirham) per accelerare il digitalizzazione delle infrastrutture di trasporto autostradale nel Paese.

Questo progetto contribuirà a migliorare il flusso del traffico attraverso la digitalizzazione dei sistemi di pagamento e l’installazione di sistemi di pedaggio elettronico. Contribuirà a ridurre i costi e i tempi di viaggio e migliorerà la sicurezza degli utenti offrendo nuovi servizi personalizzabili.

Questo finanziamento consente ad ADM di accelerare la propria trasformazione digitale e prepararsi alla ripresa economica in un contesto caratterizzato dal costante aumento del numero di veicoli in circolazione. L’ammodernamento e l’ampliamento del sistema di pedaggio elettronico esistente consentirà di ottimizzare la riscossione dei diritti di utenza. Pertanto, queste nuove infrastrutture compenseranno in parte la perdita di liquidità causata dalla crisi sanitaria e consentiranno di ridurre il numero di frodi tariffarie. Inoltre, questa operazione avrà un impatto ambientale positivo contribuendo a ridurre l’inquinamento generato dalle fermate alle corsie a pedaggio manuale.

Partner di lunga data della BEI in Marocco, ADM gestisce la seconda più grande rete autostradale in Africa, con quasi 1.800 km di strade. Con questo finanziamento, la Banca sostiene l’attuazione di un programma strategico di investimenti per la digitalizzazione delle operazioni di ADM promuovendo una maggiore mobilità di persone, beni e servizi nel Paese. Questo supporto avrà un impatto diretto sull’efficienza operativa di ADM, sia in termini di riscossione dei corrispettivi che di impatto ambientale delle stazioni di pedaggio. In totale, si prevede la creazione di oltre 6.000 posti di lavoro durante la fase di implementazione del progetto.

Questo sostegno della BEI fa parte della risposta Covid-19 della Banca e del programma Team Europe a sostegno del settore dei trasporti, uno dei più colpiti dalla crisi sanitaria. L’importo del prestito, infatti, copre eccezionalmente fino all’83,6% del costo totale del progetto, in linea di principio limitato al 50% dallo statuto della Banca, e ciò in conformità con la misura di emergenza operativa adottata nell’aprile 2020. Anche questo finanziamento diminuisce nell’ambito del mandato di prestito esterno (ELM) dell’Unione europea per il periodo 2021-2027.

La Sig.ra Claudia Wiedey , Ambasciatrice dell’Unione Europea in Marocco ha dichiarato: “ Sono lieta di assistere alla firma di questo progetto tra la Société Nationale des Autoroutes du Maroc e la Banca Europea per gli Investimenti. La transizione verde dovrebbe essere la tabella di marcia per la ripresa post-covid19. La digitalizzazione delle autostrade risponde a uno degli assi di questa transizione. La digitalizzazione, i trasporti puliti e l’innovazione al centro degli sforzi di ripresa socioeconomica dovrebbero aprire nuove strade per la creazione di società resilienti dopo la pandemia sia in Marocco che all’interno dell’UE. ”

“ Sono molto felice di annunciare questo nuovo finanziamento con la Société Nationale des Autoroutes du Maroc con la quale abbiamo una partnership di alta qualità da oltre 25 anni. Questo progetto è di importanza strategica per il Marocco e per i marocchini perché è un vasto programma di ammodernamento e rafforzamento dei 1800 km della rete autostradale del Paese ”ha dichiarato il Sig. Ricardo Mourinho Félix, Vicepresidente della BEI, responsabile dei finanziamenti in Marocco. Ha aggiunto: “ Questa operazione migliorerà la qualità dell’infrastruttura autostradale e la sicurezza per i suoi utenti.Inoltre, è perfettamente in linea con le priorità nazionali del Marocco in campo digitale e contribuirà allo sviluppo economico oltre che alla creazione di posti di lavoro ”.

“La BEI è un partner di prim’ordine che ci supporta in diversi progetti di investimento. Inoltre, non siamo sorpresi che la BEI abbia scelto di sostenerci anche in un’area così strategica come la digitalizzazione per migliorare la sicurezza autostradale e garantire la fluidità del traffico. Ne siamo orgogliosi! » Ha dichiarato il Sig. Anouar Benazzouz , Amministratore Delegato di ADM.

