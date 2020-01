Marocco: Alstom inizia la consegna delle prime locomotive Prima M4 alla ONCF

(FERPRESS) – Roma, 8 GEN – Alstom ha consegnato in Marocco la prima locomotiva Prima M4 nel quadro del contratto firmato nel 2018 con ONCF per la fornitura di 30 locomotive elettriche modello Prima. Le 30 locomotive saranno prodotte nello stabilimento di Alstom a Belfort, mentre il team Alstom in Marocco garantirà i test, il servizio di garanzia e la manutenzione.

Pubblicato da AB il: 8/1/2020 h 10:39 - Riproduzione riservata