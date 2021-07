Marina di Ravenna Link: al via il collegamento treno+bus di Trenitalia Tper e Start Romagna

(FERPRESS) – Roma, 21 LUG – Un nuovo collegamento treno regionale+bus per raggiungere Marina di Ravenna con un unico biglietto di viaggio. Da oggi, martedì 20 luglio, nella località della costa ravennate arriva infatti il Marina di Ravenna Link per un trasporto pubblico comodo, economico e green, grazie alla partnership fra Trenitalia Tper e Start Romagna.

