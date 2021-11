Marche protagoniste a Dubai con Axilog per una mobilità urbana più veloce e inclusiva

(FERPRESS) – Ancona, 3 NOV – Le Marche protagoniste a Dubai per le soluzioni innovative nel settore della logistica. La Camera di commercio di Dubai ha selezionato l’impresa marchigiana Axilog per partecipare all’evento EXPO Live dedicato al “Data-driven Urban Transpotation of the Future”, in programma oggi, mercoledì 3 novembre, presso il Good Place Pavilion. “La presenza di Axilog srl all’Expo Live è il frutto del lavoro concertato tra la Regione Marche e il Commissariato Generale dell’Italia per Expo 2020 Dubai”, evidenzia il vicepresidente Mirco Carloni, assessore alle Attività produttive.

Pubblicato da COM il: 3/11/2021 h 10:33