Marche: piano dei trasporti per rientro sicuro a scuola. Castelli, grande lavoro di squadra

(FERPRESS) – Ancona, 13 SET – Un piano dei Trasporti concertato tra Regione, Prefetture, Enti locali, Scuole e Aziende del Trasporto pubblico locale per garantire un rientro sicuro a scuola. Guido Castelli: Il primo obiettivo è e rimane la massima sicurezza per i giovani sui mezzi di trasporto e a scuola. Abbiamo svolto un grande lavoro e l’impegno della Regione, sia finanziario che tecnico, è stato fortissimo per mantenere standard elevati di sicurezza. 3,8 milioni le risorse fino a fine anno.”

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 13/9/2021 h 12:52 - Riproduzione riservata