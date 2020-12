Marche: ok a progetto esecutivo ultimi due lotti Pedemontana Fabriano-Muccia

(FERPRESS) – Ancona, 29 DIC – La società Quadrilatero ha approvato, il 22 dicembre 2020, il progetto esecutivo degli ultimi due lotti (da Castelraimondo a Muccia) della “Pedemontana Fabriano-Muccia”, arteria stradale che collega la Statale 77 Foligno Civitanova alla Statale 76 Perugia Ancona. I lavori avranno un importo di 159 milioni, interamente finanziati e progettati.

