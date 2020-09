Mantova: APAM, su rimborsi Covid-19 ulteriori opportunità. Confermata la capienza dei bus all’80%

(FERPRESS) – Mantova, 3 SETT – Nel corso della Conferenza Unificata Stato-Regioni, svoltasi nella giornata di ieri, è stato raggiunto l’accordo in merito alla questione del trasporto pubblico locale, concernente la definizione delle nuove capienze dei bus in vista dell’imminente ripresa scolastica: i dettagli sono ancora da definire ma, in linea generale, viene innalzata la percentuale di occupazione consentita sui mezzi pubblici sino all’80%, una buona notizia per tutti in quanto, tale maggior capienza consentirà di garantire la

fruizione del servizio di trasporto da parte del maggior numero possibile di utenti. A renderlo noto un comunicato stampa di Apam.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 3/9/2020 h 15:58 - Riproduzione riservata