Manovra: Pisicchio (ANCEFERR), dimenticata la manutenzione. Pronti emendamenti

(FERPRESS) – Roma, 26 NOV – “L’Italia ha sotto i propri occhi i danni economici, ma soprattutto umani, della mancata manutenzione delle opere pubbliche vecchie di anni. Eppure nell’appena bollinata legge di Bilancio 2021 la parola manutenzione è stata dimenticata e le esigue risorse messe a disposizione per lo strategico settore ferroviario riguardano il solo trasporto. Mentre continuiamo a leggere – e condividere – dei miliardi destinati dal Mit per il piano Italia veloce, sottolineiamo che soltanto la cura dell’esistente può garantire sicurezza all’esistente. E che connettere l’Italia senza prima aver sanato i problemi causati dall’incuria e dalla vetustà delle infrastrutture sarà pure una necessità, ma rischia di rimanere uno spot”.

