Manovra: M5S, reintrodotta obbligatorietà del parere parlamentare sui contratti di servizio ferroviario

(FERPRESS) – Roma, 21 DIC – “Con un emendamento alla manovra a mia prima firma, viene reintrodotta l’obbligatorietà del parere parlamentare sui contratti di servizio ferroviario”, così il deputato M5S Paolo Ficara vicepresidente della Commissione Trasporti.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it