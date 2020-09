Maldarizzi Automotive e LoJack: accordo per la sicurezza stradale. Il “tecnico virtuale” sale a bordo dell’auto

(FERPRESS) – Milano, 16 SET – LoJack Italia, società del Gruppo CalAmp leader nelle soluzioni telematiche per l’Automotive e nel recupero dei veicoli rubati, e Maldarizzi Automotive S.p.a., azienda leader nel mercato automobilistico, concessionaria ufficiale dei brand FCA, BMW e Mini, Mercedes-Benz e smart, con sedi dislocate tra la Puglia e la Basilicata, hanno annunciato oggi nel corso della manifestazione Automotive Dealer Day – Digital Edition (16-17 settembre) un accordo che rafforza la partnership destinato a garantire maggiore sicurezza sulle strade.

