MAHLE rende le tecnologie di combustione adatte alla mobilità elettrica

(FERPRESS) – Roma, 15 MAR – Con una produzione annuale di 2,5 milioni di unità, MAHLE è attualmente uno dei tre maggiori produttori mondiali di attuatori meccatronici per applicazioni automobilistiche. Gli attuatori convertono l’energia elettrica in movimento meccanico. Nei veicoli elettrici, ad esempio, vengono utilizzati per controllare la trasmissione e il sistema di climatizzazione. MAHLE sta espandendo con successo questo gruppo di prodotti in linea con i requisiti di mobilità elettrica e quindi portando avanti costantemente la trasformazione tecnologica del Gruppo. L’azienda prevede di aumentare la produzione di attuatori fino a sei milioni di unità all’anno entro il 2025.

“Gli attuatori MAHLE sono un eccellente esempio del trasferimento mirato di successo della competenza sui prodotti convenzionali dal mondo dei motori a combustione alla mobilità elettrica”, afferma Wilhelm Emperhoff, membro del consiglio di amministrazione del gruppo MAHLE con responsabilità per la business unit Electronics and Mechatronics . “In questo modo, stiamo aprendo numerosi nuovi segmenti di business”.

Grazie alla sua esperienza nella produzione in serie di attuatori per turbocompressori, MAHLE è in grado di fornire i suoi nuovi gruppi di assemblaggio per veicoli elettrici di comprovata qualità ed a condizioni eccellenti.

Un’applicazione degli attuatori MAHLE consiste nel bloccare la trasmissione di veicoli elettrici e ibridi quando è attivata la modalità parcheggio. Gli ultimi membri della famiglia degli attuatori sono le valvole di espansione elettriche per l’utilizzo nella gestione termica dei veicoli elettrici. Quando vengono attivati, si aprono per consentire al refrigerante di fluire attraverso il sistema e regolare la temperatura della batteria o dell’elettronica di potenza. Ciò mantiene i componenti sensibili nell’intervallo di temperatura desiderato e li protegge da eventuali danni.

