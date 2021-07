Maersk firma contratto per costruzione prima nave portacontainer al mondo alimentata a metanolo a emissioni zero

(FERPRESS) – Roma, 1 LUG – AP Moller – Maersk e Hyundai Mipo Dockyards hanno concordato un contratto per Hyundai Mipo per la costruzione di una nave feeder con una tecnologia a doppio motore che le consentirà di navigare sia con metanolo che con carburante tradizionale a bassissimo contenuto di zolfo. Maersk ha annunciato l’intenzione di ordinare la nave, prima del settore, il 17 febbraio 2021. Batterà bandiera danese.

