Maersk completa acquisizione di B2C Europe Holding BV e rafforza la suite di prodotti per la logistica e-commerce

(FERPRESS) – Roma, 1 OTT – Maersk completa l’acquisizione di B2C Europe Holding BV. Con sede nei Paesi Bassi, B2C Europe è una società di logistica europea di 20 anni focalizzata sui servizi di consegna pacchi business to consumer (B2C) in Europa con particolare attenzione alle consegne transfrontaliere. Maersk aveva annunciato l’intenzione di acquisire B2C Europe il 6 agosto 2021.

