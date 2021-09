Madrid: investiti 70,3 mln per fornire energia elettrica alla metropolitana

(FERPRESS) – Roma, 20 SET – Il Consiglio direttivo della Comunità di Madrid ha autorizzato – nella sua riunione di mercoledì scorso – l’affidamento della fornitura di energia elettrica alla Metro de Madrid per un importo complessivo di 70,3 milioni di euro. Il contratto, articolato in cinque lotti, avrà una durata complessiva di due anni, prorogabile di sei mesi.

Tutta l’energia fornita deve essere elettrica con certificato di garanzia di provenienza da fonti energetiche rinnovabili. Il consumo stimato per la fornitura in alta tensione è di 1.209.436.487 chilowattora (kWh) e 13.601.869 kWh per la bassa tensione.

In questo nuovo contratto viene incrementato il numero di punti di alimentazione ad alta tensione, dagli attuali 56 a 60, di cui tre finalizzati al potenziamento dell’attuale fornitura delle sottostazioni elettriche di Sainz de Baranda, Sacedal e Valdecarros e un quarto sarebbe utilizzato per rifornire la nuova sede, situata nelle vicinanze di Plaza de Castilla.

Pubblicato da AB il: 20/9/2021