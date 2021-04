Macchinista aggredito: Sindacati, serve convocazione Ministeri su sicurezza

(FERPRESS) – Roma, 27 APR – “L’escalation degli ultimi mesi delle aggressioni ai danni del personale del trasporto pubblico locale e ferroviario dimostra che i mezzi pubblici, autobus e treni, e le stazioni, sono aree minacciate da fenomeni di conflitto nelle quali si è determinato un sentimento di insicurezza diffuso sia fra gli operatori del settore, sia fra gli utenti”. Lo affermano unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fast Confsal e Ugl Ferrovieri a seguito dell’aggressione ad un macchinista Trenord, chiedendo che “le aziende si costituiscano parte civile nei confronti degli aggressori”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it