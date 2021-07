“MAAS-MOBILITY AS A SERVICE”. Corso di formazione ASSTRA. Bologna 22, 23, 24 settembre

(FERPRESS) – Roma, 9 LUG – ASSTRA ha progettato per il proprio sistema associativo, e non solo, un nuovo percorso formativo dedicato al tema dei Maas, che si terrà a Bologna presso il Grand Hotel Majestic “già Baglioni” il 22, 23, 24 settembre 2021.

Il corso di formazione – che fa parte dell’offerta formativa per l’aggiornamento permanente degli Ingegneri iscritti agli Ordini, con il rilascio di Crediti Formativi Professionali (CFP) – è stato progettato, in collaborazione con TPER SPA e con il contributo tecnico di UITP (Associazione Internazionale del Trasporto Pubblico Locale) – per fornire un’alta formazione, di profilo internazionale, sul processo di implementazione di un modello di business MaaS sostenibile.

Le prime due giornate di corso saranno dedicate a lezioni teoriche che si svolgeranno in aula in lingua inglese, con traduzione simultanea in italiano, e che si concentreranno sui processi di integrazione gestionale delle diverse soluzioni di trasporto per rendere la mobilità più flessibile e i servizi più rispondenti alle esigenze della domanda. La mattinata del 24 settembre sarà dedicata ad una visita tecnica presso le strutture di TPER S.p.A– Azienda Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna.

Per chiarimenti sul contenuto tecnico del corso è possibile rivolgersi in ASSTRA contattando il Servizio Innovazioni Tecnologiche: tecnologico@asstra.it. Per informazioni sulle modalità di iscrizione contattare ASSTRA Service: asstraservice@asstra.it

Consulta il Programma corso MaaS

