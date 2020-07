M5S: Ortis, emendamento a Legge di Bilancio per i monopattini elettrici. Casco anche per i maggiorenni

(FERPRESS) – Roma, 28 LUG – “Norme più rigorose e regole più stringenti per l’utilizzo di monopattini elettrici, hoverboard e altri mezzi per la mobilità personale a propulsione elettrica: è questo lo spirito di un emendamento alla Legge di Bilancio 2020 che si è reso indispensabile a fronte dei molti casi di incidenti e di comportamenti irresponsabili rilevati in questi ultimi mesi oltre che, in generale, a causa dell’elevato grado di pericolosità per il guidatore che l’utilizzo di questi mezzi comporta”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 28/7/2020 h 09:45 - Riproduzione riservata