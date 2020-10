M5S: no a nuovi fondi per finanziare acquisto di auto diesel o benzina con decreto Agosto

(FERPRESS) – Roma, 1 OTT – “L’ipotesi che in sede di esame al Senato del decreto Agosto si prevedano nuovi fondi per finanziare con l’ecobonus l’acquisto di auto diesel o benzina, possibilità peraltro limitata al 31 dicembre 2020, è assolutamente inaccettabile per il Movimento 5 Stelle, ancora peggio se questi fondi dovessero essere sottratti agli incentivi per l’acquisto di auto elettriche o ibride”. Lo affermano le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle nelle commissioni, Attività produttive, Ambiente e Trasporti.

Pubblicato da COM il: 1/10/2020 h 15:52