M5S, Gaudiano: Impegno da parte del Governo per la realizzazione di opere ferroviarie in provincia di Salerno

(FERPRESS) – Roma, 4 NOV – “Con il voto sul D.L. Infrastrutture è stato accolto il mio ordine del giorno che impegna il Governo a valutare la realizzazione di una stazione ferroviaria presso l’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e la costruzione di una metropolitana di superficie che colleghi i Comuni del Vallo di Diano.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it