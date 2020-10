M5S: Ficara, i porti italiani sono un’infrastruttura fondamentale su cui investire

Il potenziamento delle infrastrutture portuali e logistiche è al centro delle politiche del governo e della maggioranza che lo sostiene, ben consapevoli del ruolo che il settore riveste per l’economia nazionale e del grande contributo che ha dato anche nel periodo del lockdown. Il 55% delle nostre merci viaggia passando dai porti italiani e il settore rappresenta il 9% del Pil: sono elementi, questi, da tenere ben chiari quando si parla delle potenzialità dei nostri porti”. Lo afferma il deputato del M5S Paolo Ficara, vicepresidente della commissione Trasporti a Montecitorio, che ha partecipato, con una delegazione della IX Commissione Camera, all’Assemblea annuale di Assoporti a Napoli.

Presente anche il sottosegretario al MIT Roberto Traversi che ha da poco ricevuto la delega ai porti dalla ministra De Micheli.

“Oggi ci sono tutti i presupposti, anche finanziari, per dare nuovo impulso a questo settore e innovarlo anche all’insegna della sostenibilità ambientale – riprende Ficara –. Navi meno inquinanti, banchine elettrificate, sviluppo della rete di depositi di gas naturale liquefatto come nuovo carburante del futuro: sono tanti gli elementi di innovazione su cui puntare. Il Movimento 5 Stelle si sta battendo per raggiungere questi obiettivi insieme a quello dell’efficientemento e semplificazione delle procedure amministrative”.

“Il sostegno economico dello Stato, in questa fase difficile, non è mancato e lo scorso agosto un decreto ministeriale ha finalmente finanziato il sistema dei porti, mettendo a disposizione risorse stanziate da tempo ma che non erano giunte a destinazione. La strada, dunque, è tracciata e con il contributo della conferenza dei presidenti, alla quale il Mit affida un ruolo centrale nella determinazione delle strategie di sviluppo, possiamo gettare le basi per dare centralità alle infrastrutture portuali nel lavoro complessivo di ripensamento del sistema nazionale della logistica e dei trasporti” conclude il deputato del MoVimento 5 Stelle.

